طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وصحواً بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. سيحدث المد الأول عند الساعة 21:31 والمد الثاني عند الساعة 08:42 والجزر الأول عند الساعة 14:04 والجزر الثاني عند الساعة 03:40.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 17:04 والمد الثاني عند الساعة 06:31 والجزر الأول عند الساعة 10:07 والجزر الثاني عند الساعة 00:10.



