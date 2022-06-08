الخميس 9 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى جنوب أفريقيا
الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى جنوب أفريقيا
8 يونيو 2022 17:28

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات إلى مدينة ديربان في جنوب أفريقيا تحمل على متنها 50 طناً من الإمدادات الغذائية الضرورية، بهدف التخفيف من حدة التداعيات التي خلفتها كارثة الفيضانات التي اجتاحت السواحل الشرقية لجنوب أفريقيا والتي خلّفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وذلك في إطار جهودها وتقديمها الدعم الإغاثي للدول الصديقة والشقيقة.

وأكد سعادة محش سعيد الهاملي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جنوب أفريقيا "حرص دولة الإمارات الدائم على تفعيل وتطوير أطر التعاون الثنائي مع جمهورية جنوب أفريقيا في المجالات كافة بما يتسق مع العلاقات القوية التي تربط البلدين.

وأشار الهاملي إلى أنّ "دولة الإمارات تساند وتقف إلى جانب الأصدقاء في جنوب أفريقيا في هذه الظروف الصعبة وتأمل أن يساهم هذا الدعم في التخفيف من حدة التداعيات والآثار التي نجمت عن الفيضانات. 

المصدر: وام
جنوب أفريقيا
الإمارات
آخر الأخبار
بايدن
عربي ودولي
بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديموقراطية "مكوّن أساسي" لمنطقتنا
اليوم 08:01
أرشيفية
عربي ودولي
تحطم طائرة عسكرية أميركية جنوب كاليفورنيا
اليوم 07:22
رئيس الدولة يستمع إلى شرح حول المؤسسات المكرمة
الإمارات
رئيس الدولة: تمكين الطفل وإعداده للمستقبل
اليوم 01:30
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
الإمارات
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
اليوم 01:30
سلطان القاسمي: العلم وصروحه طريقنا للتقدم
الإمارات
سلطان القاسمي: العلم وصروحه طريقنا للتقدم
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©