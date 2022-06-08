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الإمارات
محمد بن زايد يدعو إلى تبني سياسات تمكن الوالدين العاملين من رعاية أطفالهما
رئيس الدولة خلال التكريم
8 يونيو 2022 15:32

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، جميع المؤسسات في الدولة إلى تبني ممارسات عمل وسياسات داعمة للوالدين العاملين وتمكينهما من رعاية أطفالهما.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سعدت بتكريم عدد من الجهات الفاعلة في تهيئة بيئة عمل داعمة للوالدين ضمن المبادرة التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.. ندعو جميع المؤسسات في الدولة إلى تبني ممارسات عمل وسياسات داعمة للوالدين العاملين وتمكينهما من رعاية أطفالهما".

الإمارات
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