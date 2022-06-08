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محمد بن راشد: ترأست أول اجتماع لمجلس الوزراء في عهد جديد وتاريخ جديد للإمارات
محمد بن راشد: ترأست أول اجتماع لمجلس الوزراء في عهد جديد وتاريخ جديد للإمارات
8 يونيو 2022 14:09

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،  أول اجتماع لمجلس الوزراء في عهد جديد وتاريخ جديد لدولة الإمارات تحت قيادة رئيسها الثالث  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث جدد المجلس مباركته ومبايعته ومعاهدته بذل الغالي والنفيس والانتظام خلف سموه ليقود المرحلة التاريخية الجديدة في دولة الامارات.

وأضاف سموه: "كما نؤكد عبر المجلس بأن رؤية صاحب السمو رئيس الدولة في بناء رأسمالنا البشري الوطني، وترسيخ اقتصادنا الوطني، وتعزيز مكانتنا الدولية والسياسية، والارتقاء ببنيتنا القانونية والتشريعية والرقمية .. ستشكل خارطة طريق وأساس لخطط واستراتيجيات كافة مؤسساتنا الاتحادية خلال الفترة القادمة.

وقال سموه: "وأكدنا خلال جلستنا الأولى بأن المرحلة القادمة في الحكومة الاتحادية تتطلب مضاعفة للجهود .. وتسريعاً للمشاريع الوطنية الكبرى .. ونطلب من كافة الوزارات والجهات الاتحادية رفع مقترحاتهم التطويرية لمجلس الوزراء خلال الخمسين يوماً القادمة".

 

وأوضح سموه: "كما وجه المجلس كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية لاستلهام منهجية رئيس الدولة حفظه الله في كافة خططهم وأعمالهم .. حيث بدأ سموه عهده من الميدان .. وحرص أن يبدأ مشاريعه من المجتمع وإلى المجتمع.. وأكد أن مسيرته هي مسيرة ترسيخ التلاحم والتواصل والتعاضد بين كافة أرجاء الوطن".

وأوضح سموه: "كما أكدنا خلال جلستنا بأن مجلس الوزراء كان وسيبقى سنداً وعضيداً وفريقاً لرئيس الدولة حفظه الله في قيادة الخمسين القادمة وفي مهمته الوطنية الكبرى في ترسيخ أسس الاتحاد … وتمكين مؤسساته.. وتعزيز منجزاته ..وتوفير الحياة الكريمة لشعب الاتحاد..حفظ الله دولة الامارات ورئيسها وشعبها".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
محمد بن راشد
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مجلس الوزراء
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