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شركة جامعة أبوظبي تغير اسمها إلى «نما القابضة»
شركة جامعة أبوظبي تغير اسمها إلى «نما القابضة»
8 يونيو 2022 13:44

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة جامعة أبوظبي القابضة، والتي تأسست عام 2006، عن تغيير اسمها إلى «نما القابضة»، ويأتي التغيير مواكبة للتطور الذي تشهده «نما القابضة» وترجمة لاستراتيجيتها في تطبيق خطط التوسع، وبما يعزز إسهاماتها في خدمة الاقتصاد الوطني خلال الخمسين المقبلة.
كما أعلنت «نما القابضة» (شركة جامعة أبوظبي القابضة سابقاً) عن تأسيس ذراع أكاديمية تحت مسمى«نما للتعليم» في خطوة تهدف إلى تعزيز دورها الرائد في القطاع التربوي وتأكيد مكانتها في قطاع التعليم العالي في الدولة والمنطقة حيث تضم محفظة من المؤسسات العاملة في قطاعات التعليم العالي والتدريب المهني للشركات، والتي ستنضوي تحت»نما للتعليم»، ومنها: جامعة أبوظبي، ومجموعة المعارف، وكلية الخوارزمي الدولية، وستضم «نما للتعليم» أكثر من عشرة آلاف طالب مسجلين في مؤسساتها التعليمية، فضلاً عن آلاف آخرين يتلقون تدريباً مهنياً من خلال مؤسساتها التدريبية.
وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة «نما القابضة» أن تغيير الاسم يأتي انعكاساً لما تشهده المجموعة من توسع في خططها واستراتيجيتها لتحقيق مزيد من النمو والتطور في مسيرتها المستقبلية، مشيراً إلى أن تأسيس«نما للتعليم» كذراع أكاديمية لـ«نما القابضة» سيمثل إضافة نوعية تسهم في تعزيز التعليم النوعي في الدولة والمنطقة.
وأضاف بن حرمل: «يتزامن تدشين نما للتعليم» مع انطلاق عصر ذهبي جديد للتعليم في الدولة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مسيرة التعليم العالي من خلال استشراف المستقبل، وتكثيف جهود التطوير واستحداث البرامج الأكاديمية والتخصصات والدرجات العلمية التي تلبي التطلعات المستقبلية بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة واستشرافها لمستقبل بناء الإنسان بما يواكب العصر ويلبي متطلبات أجندة مئوية الإمارات 2071».

 

 

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