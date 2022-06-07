إطلاق اسم «الشيخ خليفة» على دفعة 2022 من خريجي «جامعة محمد بن راشد للطب»

دبي (وام)

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية إطلاق اسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» على دفعة خريجيها هذا العام تكريماً لذكراه ومساهماته العظيمة في سبيل تمكين دولة الإمارات وازدهارها، وتخليداً لفقيد الوطن.

ومن المقرر أن تُقام مراسم تخرج «دفعة خليفة» يوم 28 يونيو الجاري في «دبي أوبرا»، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية.

تشمل دفعة عام 2022 طلاباً من برامج صحية مختلفة، بمن فيهم الدفعة الأولى من خريجي برنامج بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب، والدفعة الأولى من خريجي الدراسات العليا من كلية التمريض والقبالة، والدفعة الأولى من خريجي برنامج ماجستير العلوم الطبية الحيوية، إضافة إلى خريجي البرامج الخمسة للدراسات العليا في طب الأسنان من كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان.. علاوة على تخريج أطباء برنامج الزمالة في الصحة النفسية للأطفال واليافعين الذي يقدمه مستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال بالتعاون مع الجامعة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «قررنا تسمية دفعة خريجي عام 2022 تيمناً باسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وعرفاناً بمسيرته العريقة والإنجازات الرائدة التي حققتها دولة الإمارات، وتقديراً لدوره الجوهري في تعزيز مكانتها محلياً وعالمياً في مجالي التعليم والصحة».

وأضاف سموه: «لطالما شكل التعليم أحد أهم أولويات الشيخ خليفة بن زايد - رحمه الله - إيماناً منه بأهميته حجر أساس للارتقاء بالإمارات نحو مجتمع أكثر شمولية وازدهاراً، فقد شهد عهده إطلاق مبادرات عديدة لتطوير التعليم على مختلف المستويات، ما شجع أفضل الجامعات حول العالم على تأسيس مراكز لها في الإمارات، وأثمر ذلك استقطاب طلاب متميزين من جميع أنحاء المنطقة العربية والعالم».

وقال الدكتور عامر شريف مدير الجامعة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية: «فقدت الإمارات بوفاة الشيخ خليفة قائداً استثنائياً سعى بكل جهوده لتحويلها إلى مركز رائد للتعليم في المنطقة وشهدنا خلال فترة قيادته ارتقاء المؤسسات التعليمية في الإمارات إلى مستويات أعلى باستمرار.. ويكفينا فخراً تأسيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في عهده (رحمه الله)، ونفخر اليوم بتخريج دفعة خليفة احتفاء بإرثه العظيم». بدورها، عبرت الطالبة الإماراتية عليا الملا رئيسة مجلس الطلبة في الجامعة وخريجة برنامج بكالوريوس الطب والجراحة 2022 عن فخرها، كونها من خريجي هذا العام الذي يرتبط باسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد «رحمه الله»، عرفاناً بالإنجازات الكبيرة التي قدمها سموه لقطاع التعليم في الإمارات، مؤكدة أن ذلك يُعد شرفاً وامتيازاً كبيراً للخريجين للاقتداء بمسيرته وحكمته «رحمه الله».