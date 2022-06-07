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عمار النعيمي يطلع على مشاريع تطوير البنية التحتية بعجمان
عمار النعيمي يستمع إلى شرح من راشد بن حميد حول مشاريع البنية التحتية (وام)
8 يونيو 2022 01:30

عجمان (وام)

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في ديوان الحاكم من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، على جملة من مشاريع تطوير شبكة الطرق والجسور في إمارة عجمان، والتي تندرج تحت مشاريع ومبادرات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتكلفة 100 مليون درهم، لتوفير بنية تحتية متكاملة وشاملة ومصممة وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية، لتسهيل وصول السكان والزوار للأماكن المنشودة وتوفير انسيابية الحركة على مدار الساعة، حيث قدم الشيخ راشد بن حميد شرحاً مفصلاً لسموه عن مخططات المشاريع، والتي دخلت حيز التنفيذ بمرحلتها الأولى. 
وأشاد سموه خلال اطلاعه على مخططات المشاريع، بمشروع تطوير شارع الشيخ عمار والهادف لتوسعة الشارع من الطرفين ليصبح بـ 3 حارات لكل اتجاه من جسر الروضة إلى جسر الشيخ عمار مع تطوير شارع التلة ليصبح شارعاً باتجاهين، مع توفير شبكة لصرف مياه الأمطار في الشارعين بتكلفة تقدر بـ 69 مليون درهم، موضحاً أن الكوادر العاملة تمكنت خلال الفترة الماضية من دراسة الحركة المرورية للشارع ومحاكاة الوضع الراهن لتحديد متطلبات مرتاديه، والذي يعد أحد أهم الشوارع الحيوية في الإمارة، حيث يشهد حركة مستمرة على مدار الساعة، ويعمل على تقليل الازدحام المروري وتحقيق الزيادة في الطاقة الاستيعابية للطريق بزيادة عدد المركبات بما يتناسب مع النمو المستمر في الأحجام المرورية. 

مبادرات
أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدائرة تنفذ حالياً ضمن مشاريع ومبادرات صاحب السمو حاكم عجمان مشاريع الطرق الإسفلتية المفردة في مناطق الجرف 2 والجرف الصناعية والرقايب بتكلفة تقدر بـ 3 ملايين و500 ألف درهم، ومشروع الطرق الإسفلتية بمنطقة محمد بن زايد والحليو بقيمة 12 مليون درهم، كما تنجز مجموعة من الطرق الإسفلتية الجديدة في منطقة الروضة والمويهات بتكلفة تقدر بـ 11 مليون درهم، ومشروع الطرق الإسفلتية في منطقة المنامة والبالغ قيمته 4 ملايين و500 ألف درهم، لتأمين وصول سهل ومريح للسكان لمنازلهم.

عمار النعيمي
عجمان
راشد بن حميد النعيمي
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