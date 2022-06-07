محمد الشرقي: الفن وسيلة للتعبير عن الثقافة الإنسانية

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على دور الفنّ بوصفهِ تجسيداً حيّاً للنفس البشرية، ووسيلةً للتعبير عن الثقافة الإنسانية الجمعاء، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للموهوبين، وحرص سموه على استثمار إبداعات الشباب وتطوير قدراتهم الفنية.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد الفجيرة، في الديوان الأميري، لعددٍ من الطلبة الفنانين المنتسبين لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، لعرض لوحاتهم الفنية وتقديم قراءات عنها. واطلع سموه على الأعمال الفنية التي عمل عليها الطلبة بعد زيارات بحثية ومعرفية إلى عدد من مدن العالم برعاية سموّه، بهدف الاطلاع على مختلف التجارب في مجال الفن التشكيلي، والتعرف على المدارس الفنية المختلفة حول العالم، مما يسهم في توسيع مداركهم الإبداعية والبحث عن أفكار وموضوعات متجددة للتعبير عنها من خلال الفن.

وتعرف سمو ولي عهد الفجيرة من الطلبة على شرح عن مواضيع أعمالهم، والتي عكست تجسيداً مُصوراً لوقائع مُستوحاة من التراث الإسلامي وقصص من القرآن الكريم. وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالمستوى الفني للوحات، وما تحمله من تصوير حيّ لموضوعاتها، موجّهاً الطلبة بضرورة الاطلاع على آفاق جديدة في الأساليب الفنية، وتطوير مهاراتهم. وتقدّم الطلبة إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر على استقبالهم، وتقدير إبداعاتهم الفنيّة، وعلى دعم سموّه الدائم والوقوف على احتياجات الفنانين وتشجيعهم في مسيرتهم الإبداعية. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.