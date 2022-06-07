تفاهم بين «الخارجية» و«أمن مجموعة الإمارات»

أبوظبي (وام)

وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأمن مجموعة الإمارات مذكرة تفاهم للتعاون الفني، لدعم الشراكة وأطر التعاون، وتوفير فرص الاستفادة من «برنامج الإمارات للمساعدات الفنية»، وذلك في إطار تعزيز التنمية المستدامة وتوثيق أواصر التعاون بينهما على مختلف الصعد والمجالات الإنسانية والتنموية.

وقع المذكرة من جانب وزارة الخارجية والتعاون الدولي سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، ومن جانب مجموعة الإمارات، الدكتور عبد الله السيد عبد القادر الهاشمي رئيس الدائرة الأمنية في المجموعة.

وأشار الشامسي إلى أن انضمام أمن مجموعة الإمارات إلى البرنامج سيشكل قيمة مضافة لما تملكه من خبرات ومعرفة متراكمة في مجال تنظيم وإدارة البرامج التدريبية، بما يضمن إشراك النساء في البرنامج بما لا يقل عن 50%.

وأعرب عن تقديره وامتنانه لمختلف المؤسسات في الدولة التي لا تألو جهداً في الإسهام في تعزيز مكانة الدولة من خلال الانضمام لبرنامج الإمارات للمساعدات الفنية «UAETAP»، والذي يعد منصة لنقل خبرات الدولة للدول النامية، مما يعمل على تعزيز دعم جهودها التنموية. وأشار إلى أن برنامج المساعدات الفنية الإماراتي تم إنشاؤه كمكمل لجهود التعاون الدولي التي تبذلها دولة الإمارات، والتي تنطلق من إيمانها بأهمية مشاركة المعرفة وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات للتعامل مع التحديات العالمية. ويهدف البرنامج إلى مواصلة الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات، والسعي للاستفادة من الخبرات والدروس التي اكتسبتها الدولة من خلال مسيرتها التنموية. وقد تم تطوير «برنامج الإمارات للمساعدات الفنية» بناء على سياسة الوزارة المتعلقة بالتعاون الدولي، سعياً إلى الاستمرار في تعزيز دورها وتفاعلها في المجتمع الدولي ودعم روح الشراكة من خلال القيم والممارسات المشتركة. من جانبه أشاد الدكتور الهاشمي بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكداً أن الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات تتطلع لتقديم خبراتها في هذا المجال، موجهاً جزيل الشكر والامتنان إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي لمنح المجموعة الفرصة للمشاركة في «برنامج الإمارات للمساعدات الفنية».

دعم الحكومات ومساعدة المجتمعات

قال الدكتور الهاشمي: يهدف برنامج الإمارات للمساعدات الفنية لدعم الحكومات الشريكة ومساعدة المجتمعات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا فإننا فخورون بشراكتنا مع هذا البرنامج، الذي يقدم أفضل الممارسات في التدريب والتعليم ويعزز تعاوننا الدولي. ويُعنى البرنامج بتوفير فرص المساعدات الفنية للدول النامية في المجالات التي تتميز بها دولة الإمارات، والتي تشمل تطوير النقل والبنية التحتية والطاقة والاستدامة وفاعلية الحكومة وتمكين الفتيات والنساء.