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«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الصين
خالد عبدالله بالهول يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الصيني (وام)
8 يونيو 2022 01:29

أبوظبي (وام)

تسلم خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد، تشانغ ييمينغ غو، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة. وتمنى وكيل الوزارة لسفير جمهورية الصين الشعبية التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه أعرب سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

خالد عبدالله بالهول
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الصين
الإمارات
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