برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».. أطلق الاتحاد النسائي العام مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني وشركائه الاستراتيجيين، وذلك لتعزيز تواجد المرأة الإماراتية في مجال الأمن السيبراني وتأهيلها للمساهمة في نشر التوعية الرقمية بين أفراد المجتمع.

وتأتي المبادرة استكمالاً للنجاح الذي حققته سلسلة دورات القيادة الرقمية للمرأة الإماراتية، التي تم تنظيمها من قبل الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، حيث تخطى عدد المشاركات في الدورات 7 آلاف و500 مشاركة. وتعد مبادرة النبض السيبراني مبادرة وطنية شاملة لجميع شرائح المجتمع، تم البدء بها منذ بداية العام الجاري لتكون ركيزة لمشاريع الخمسين الرقمية، وتصبو إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني في مجتمع الإمارات تماشياً مع التحول الرقمي في جميع القطاعات.

وتشكل الأسرة والمرأة الإماراتية أهم ركائز هذه المبادرة، ومن هنا وبرعاية كريمة من «أم الإمارات» تأتي مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة الإماراتية والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأمن السيبراني، وتشكيل فرق من الكوادر النسائية السيبرانية المختصة، وتعزيز التوعية الرقمية والتوجيه الآمن لاستخدام التقنيات بطريقة إيجابية، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في الفضاء الرقمي.

نورة السويدي

مستقبل رقمي فائق التطور

وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن رؤية القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، عززت من مكانة دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني نحو مستقبل رقمي فائق التطور، بفضل الرؤى الاستراتيجية الاستشرافية وخريطة الطريق الواضحة التي خطتها القيادة الرشيدة لمستقبل الوطن.

وقالت: إن الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حرص على إطلاق مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة الإماراتية لتعزيز وتأهيل المرأة الإماراتية لمواكبة النهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة والاستفادة المثلى من البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تمتلكها الدولة، بما يعود بفائدته على أفراد المجتمع، وذلك لما تمثله المرأة من قلب المجتمع النابض بالخير والعطاء والمدرسة الأولى لتنمية وصقل مهارات أبناء وبنات الوطن.

محمد الكويتي

تمكين المرأة والأسرة الإماراتية

من جهته، أعرب الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات عن شكره وامتنانه لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على رعايتها الكريمة لمبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة الإماراتية، التي تأتي في إطار جهود سموها المتواصلة لدعم وتمكين المرأة والأسرة الإماراتية حتى باتت المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً في التطور والتقدم ورفع راية الوطن عالياً في مختلف المجالات وجميع المحافل الدولية.

وقال: إن مبادرة النبض السيبراني تشمل مجموعة من الفعاليات والأنشطة، منها التدريب الذي يهدف إلى تمكين القيادات والكوادر النسائية الوطنية في مجال الأمن السيبراني، من خلال برامج تدريبية مخصصة تسهم في نشر الثقافة الرقمية وكيفية التصدي باحترافية للهجمات الإلكترونية التي تستهدف مختلف القطاعات والمجالات، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، بمشاركة الكوادر النسائية التي أثبتت نجاحها في مختلف المواقع والمهمات التي أوكلت إليها.

50 مرشحة من العنصر النسائي

وسيتم تنفيذ المبادرة على مرحلتين، إذ تنطلق المرحلة الأولى خلال شهر يونيو الجاري، بمشاركة 50 مرشحة من العنصر النسائي، والتي سيجري تأهيلهن بالخبرات والمعارف المتطورة بمجال الأمن السيبراني لدخول المرحلة الثانية وتقديم دورات وورش ومحاضرات تستهدف 50 ألف مشارك من أفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» للوصول للقيمة المستهدفة.

البرلمان الإماراتي للطفل

قالت الريم بنت عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: إن مشاركة فتيات من البرلمان الإماراتي للطفل في مبادرة «النبض السيبراني» جاءت تعزيزاً لحقوق الطفل، ولا سيما «حق المشاركة»، وفق ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون وديمة، والمشاركة مع الفرق الأخرى في نشر التوعية حول الأمن السيبراني للوصول إلى القيمة المستهدفة من هذه المبادرة وتعزيز التوعية الرقمية والتوجيه الآمن لاستخدام التقنيات بطريقة إيجابية».

من جانبه، ذكر الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» أن هذا التعاون المشترك بين برنامج أقدر والاتحاد النسائي العام والأمن السيبراني يأتي امتداداً للتعاون السابق بين الجهات الحكومية في خدمة المجتمع الإماراتي، وتحديداً فئة النساء والأمهات، بهدف غرس القيم والمفاهيم السامية في نفوس الأجيال القادمة من خلال تأهيل الأمهات وربات البيوت.