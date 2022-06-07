حرم السفير التركي تشيد بجهود الشيخة فاطمة في دعم وتمكين المرأة الإماراتية

أبوظبي (وام)

أشادت السيدة بورجو كريمان اردغدو تونشير حرم السفير التركي لدى الدولة ومستشار أول في السفارة التركية بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في مجال دعم وريادة وتمكين المرأة الإماراتية.

وأثنت حرم السفير التركي خلال زيارتها لمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، ولقائها نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على جهود الاتحاد النسائي العام وما يقدمه من خدمات جليلة من أجل دعم المرأة والارتقاء بقدراتها في جميع القطاعات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا في مجال دعم وتمكين المرأة، التي تسهم في الدفع بمسيرة المرأة في البلدين لمراتب متقدمة بكافة المجالات والقطاعات. واطلعت الضيفة خلال الزيارة على مراحل تأسيس الاتحاد والاستراتيجية الوطنية للمرأة التي ينتهجها، وذلك من خلال فيلم وثائقي عرض مجالات عمل الاتحاد وأهم الإنجازات التي حققها في مجال تمكين المرأة عن طريق المساهمة بشكل دوري وفعال بمراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وتنمية وتطوير قدراتها. كما تعرفت على جهود الاتحاد النسائي العام في تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى العالمي من خلال مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن.

واستعرض اللقاء إنجازات دولة الإمارات في ملف دعم وتمكين المرأة، في ظل دعم القيادة الرشيدة، وتوجيهات ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لتتمكن المرأة الإماراتية من إبراز قدراتها الاستثنائية في جميع القطاعات والمجالات التعليمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب ريادة الأعمال والابتكار والرياضة والإعلام. وشملت الزيارة جولة في قاعة الجوهرة والمعرض الدائم، إلى جانب الضيافة في الخيمة التراثية للاطلاع على التقاليد والموروثات الشعبية للدولة والحرف التقليدية التي يعتز بها أهل الإمارات.

كما حرصت الريم الفلاسي على عرض مجالات عمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والذي يجسد التزامات الدولة تجاه المرأة والطفل، لتقديم سبل الدعم والتمكين للأسرة ككل وللطفولة من خلال تعزيز حق جميع الأطفال في التعليم والصحة، والحماية، والرعاية، والمشاركة في جميع مناحي الحياة. من جانبها قدمت حرم السفير التركي، جزيل شكرها لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربةً عن أعجابها الشديد بما اطلعت عليه من إنجازات نوعية حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة وتطوره الفريد والذي قدم نموذجاً ملهماً وأصبح مرجعاً ومثالاً يحتذى به عالمياً، بفضل الدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات». كما أبدت اعتزازها بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات وخاصة مجال دعم وتمكين المرأة.