بحث آفاق التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الرعاية الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

يترأس معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، وفداً من منظومة أبوظبي للرعاية الصحية يضم عدداً من الممثلين عن مؤسسات ودوائر حكومية في الإمارة في زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية عموماً وفي الابتكار في علوم الحياة على وجه الخصوص.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة باقة من الاجتماعات وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركاء البارزين لاستكشاف وتفعيل أوجه التعاون في علوم الحياة والصحة الرقمية، والبحث والتطوير، وسلاسل التوريد وغيرها من المجالات الأخرى.

يضم الوفد ممثلين عن سبع جهات رئيسية في أبوظبي، بما في ذلك دائرة الصحة في أبوظبي، مكتب أبوظبي للاستثمار، مبادلة للرعاية الصحية، جي42 للرعاية الصحية، مجموعة موانئ أبوظبي، شركة القابضة ADQ، الاتحاد للشحن وشركة بيور هيلث.

وستنطلق جولة وفد أبوظبي من واشنطن العاصمة بزيارة إلى المستشفى الوطني للأطفال الذي يضم معهد الشيخ زايد لتطوير جراحة الأطفال. كما يشارك في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، الذي يقام في الفترة من 13 وحتى 16 يونيو 2022، مغتنماً الفرصة لاستعراض التطور المتسارع والنمو المطرد الذي تشهده أبوظبي في قطاع التكنولوجيا الحيوية. وقال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي: «تدرك المجتمعات حول العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية التعاون المتبادل وتوحيد الجهود في جميع القطاعات. فبينما كانت تواجه تداعيات جائحة كوفيد-19، أصبح العالم على قناعة تامة بأن السبيل للتغلب على أي تحدٍ صحي عالمي هو التكاتف والعمل معاً جنباً إلى جنب، حيث شهدنا المجتمع الدولي خلال الجائحة يوحّد جهوده ويستكشف الحلول ويطورها لصحة ورفاه الجميع حول العالم. وقد قدمت الإمارات في ظل قيادتنا الرشيدة نموذجاً متميزاً للتعاون والتسامح والوحدة، والتي تعد قيماً أساسيةً تجسدها جهودنا المتميزة في تعزيز الرعاية الصحية محلياً وعالمياً. وأضاف آل حامد: «نتطلع إلى لقاء نخبة من الشركاء في الولايات المتحدة الأمريكية الذين تجمعنا بهم أطر تعاون وشراكة طويلة، حيث يحظى البلدان بعلاقات ثنائية مميزة وقيم مشتركة وتعاون امتد لعقود من الزمن هدف إلى تحقيق أثر اجتماعي هام يعود نفعه على المجتمعات في مختلف أنحاء العالم. كما تجمع البلدين روابط ثقافية راسخة تترجمها الشراكات المتعددة التي نواصل تطويرها، حيث نعتز بما حققته بالفعل الجهود المشتركة بين البلدين ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات معاً».