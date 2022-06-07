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تقديم الشكاوى على المنشآت الصحية إلكترونياً
تقديم الشكاوى على المنشآت الصحية إلكترونياً
8 يونيو 2022 01:28

دبي (الاتحاد)

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المتعاملين للاستفادة من النظام الإلكتروني لتمكينهم من تقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة وكوادرها الطبية، والذي يأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية للوزارة للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة. ويتم تقديم الشكاوى على المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة وكوادرها الطبية من قبل المتعاملين من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبدورها تقوم إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش بالتواصل مع مقدمي الشكاوى لتأكيد وصول الطلب ومحتواه، وطلب الملف الطبي من المنشأة الصحية المعنية، ويتم تحويل الشكاوى الطبية للجنة المسؤولية الطبية، والتي تقوم بدورها بالاستماع إلى صاحب الشكوى والمنشأة، ومن ثم تقييم الإجراءات الطبية التي اتخذها الطبيب في حالة الشكوى المقدمة، وعليه يتم إصدار تقرير لجنة المسؤولية الطبية وموافاة الأطراف المعنية به. 

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
المنشآت الصحية
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