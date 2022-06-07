77 فائزة بجائزة حصة بنت محمد للقرآن الكريم

أبوظبي (وام)

اعتمدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان نائب الرئيس الأعلى لمؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية.. أسماء الفائزات للدورة التاسعة في جائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم العربية، التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التربية والتعليم، مواكبةً لاحتفالات الدولة بعام الخمسين، وبلغ عددهن 77 فائزة منهن 23 من صاحبات الهمم و6 من نزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وباركت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد لأولياء أمور الفائزات وأسرهن، وكل من أسهم في إنجازهن القرآني الإيماني من مدارس ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ومراكز أصحاب الهمم والمؤسسات العقابية والإصلاحية.

وكانت قد تأهلت 130 طالبة مشاركة في التصفيات الأولى بالدورة التاسعة من أصل 314 من طالبات المدارس و165 من مراكز تحفيظ القرآن، وتمثلت المتأهلات من 63 من طالبات المدارس و67 من طالبات مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالدولة.

وأعربت الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان عن تقديرها لمشاركة 36 متسابقة من صاحبات الهمم و24 متسابقة من نزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية في هذه الدورة، حيث عقدت التصفيات حضورياً بفروع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بعد أن كانت التصفيات الأولية عن بعد نظراً لجائحة كوفيد- 19. وقالت إن الجائزة تهدف إلى خدمة كتاب الله، والعناية به من خلال تشجيع الناشئة على حفظه وإتقانه، والتركيز على طالبات المدارس، وتشجيعهن على الإقبال عليه والنهل من علومه، وتشجيع الطالبات المواطنات على تعلم كتاب الله وحفظه، والعناية بفئة صاحبات الهمم من خلال إتاحة الفرصة لهن للمشاركة، مؤكدة سعي الجائزة إلى البحث عن المواهب المتميزة في مجال إتقان الحفظ والتجويد والصوت الحسن.