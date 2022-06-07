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«تريندز» و«السفارة السويسرية» يستعرضان آفاق التعاون
الجانبان خلال اللقاء (من المصدر)
8 يونيو 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» مع وفد من السفارة السويسرية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارته مقر المركز في أبوظبي، آفاق التعاون البحثي المشترك وسبله مع مراكز الفكر والمؤسسات البحثية السويسرية. ورحب عوض البريكي، رئيس قطاع «تريندز جلوبال»، بأعضاء وفد السفارة السويسرية، موضحاً أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين والتنسيق بين «تريندز» والمراكز البحثية السويسرية.
في إطار إقامة فعاليات علمية وبحثية وندوات دولية مشتركة، إلى جانب التشارك في الإصدارات والدراسات والأبحاث التي تعالج قضايا إقليمية ودولية، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بخبراء في مجالات وتخصصات متنوعة من سويسرا.وثمّن وفد السفارة الدور الفعال الذي يقوم به مركز «تريندز» في دعم حركة البحث العلمي على المستويين الإقليمي والعالمي، وما ينظمه من مؤتمرات وندوات ومحاضرات نوعية تعزز نشر المعرفة والفكر العلمي والوعي المجتمعي، وتدعم الحركة البحثية على نطاق عالمي، مشيداً برؤية المركز واستراتيجيته الفريدة في استشراف المستقبل بالعلم والمعرفة وتحليل الفرص والأزمات والتحديات الدولية.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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