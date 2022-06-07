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جلسة تثقيفية لمجلس شباب «الاتحادية للضرائب»
جلسة تثقيفية لمجلس شباب «الاتحادية للضرائب»
8 يونيو 2022 01:28

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس شباب الهيئة الاتحادية للضرائب جلسة تثقيفية حول «تعزيز دور الشباب في بيئة العمل»، تحدث خلالها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي حول الدروس المستفادة من خبراته الحياتية ومسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات، ورؤيته لتحقيق أقصى استفادة من طاقات وقدرات شباب الإمارات وتنمية مهاراتهم، وتعزيز روح الابتكار والإبداع لديهم للمساهمة في بناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للوطن. عُقدت الجلسة بحضور خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وعدد من المسؤولين في الهيئة الاتحادية للضرائب، وأدارت الجلسة سارة الحبشي مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة. وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان أن الإمارات قدمت على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان نموذجاً فريداً يُحتذى به لتمكين الشباب.

الهيئة الاتحادية للضرائب
ضاحي خلفان
دبي
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