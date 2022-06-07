شرطة دبي تُعيد الاستقرار لحياة زوجة

دبي(الاتحاد)

نجح مركز شرطة البرشاء في حل خلاف أسري بين زوجين بصورة ودية، وتقديم النصح والإرشاد لهما، بعيداً عن ساحات القضاء.

وقالت الرقيب منوه فهد، من قسم التواصل مع الضحية في مركز شرطة البرشاء، إن الزوجة لجأت إلى مركز الشرطة طلباً للنصح والإرشاد، خاصة وأنها مغتربة، ولا عائلة لديها هنا، مؤكدة استمرار الخلافات مع الزوج وعدم توصلهما إلى وجهات نظر متقاربة.

وأضافت: «كافة الحالات التي ترد إلى قسم التواصل مع الضحية تلقى اهتماماً ومتابعة من المركز، وشخصياً أحرص على التواصل بصورة مستمرة مع الحالة للاطمئنان على وضعها بين الحين والآخر رغم مرور قرابة العامين على الواقعة، لأنني أؤمن بأهمية دورنا في إسعاد الجمهور وتعزيز جهودنا كقوة ناعمة في المجتمع.»

وأكدت أن فرق قسم التواصل مع الضحية سواء في مركز شرطة البرشاء أو في كافة مراكز الشرطة، يولون اهتماماً كبيراً للحالات التي ترد لقسم التواصل مع الضحية، ويحرصون على خدمتهم بمهنية بالتعاون مع الشركاء، ومتابعة احتياجاتهم، إيماناً بالمسؤولية المجتمعية لشرطة دبي في حل الإشكاليات الأسرية الواردة قبل تفاقمها ووصولها للمحاكم.»