الأربعاء 8 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
وفد الشرطة الفرنسية يزور شرطة أبوظبي
خلال زيارة وفد الشرطة الفرنسية (من المصدر)
8 يونيو 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من الشرطة الفرنسية على أفضل الممارسات التطويرية المطبقة في شرطة أبوظبي، خلال زيارته لمديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي. وكان في استقبال الوفد العميد سالم عاضة البقمي نائب مدير المديرية للشؤون الإدارية والعمليات، حيث بحث مع العميد هاس لورينت قائد الدرك المكلف بمهام الشرطة بالقوات المسلحة الفرنسية ورئيس الوفد، تعزيز التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتابع الوفد من خلال عرض تقديمي عن مركز شرطة خليفة جهود شرطة أبوظبي التطويرية باتباع أفضل الممارسات المتقدمة، واستخدامها لأحدث التقنيات والأجهزة المواكبة للتطور العالمي في المجالات الأمنية.

شرطة أبوظبي
الشرطة الفرنسية
آخر الأخبار
من أميركا
عربي ودولي
أميركا تكشف عن زيادة إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة
اليوم 17:54
من موانئ أوكرانيا
عربي ودولي
إيطاليا تحذر من موت الملايين بسبب حصار موانئ أوكرانيا
اليوم 17:53
جندي أوكراني في موقع قتالي
عربي ودولي
أوكرانيا تحدد شروطا لأي اتفاق محتمل مع روسيا
اليوم 17:52
من بوسا سابع أكبر ميناء في العالم
عربي ودولي
إضراب في كوريا الجنوبية يشكل تهديداً للتجارة العالمية
اليوم 17:48
عناصر من الأمن العراقي
عربي ودولي
القوات العراقية تعتقل 3 من داعش شمالي البلاد
اليوم 17:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©