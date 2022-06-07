وفد الشرطة الفرنسية يزور شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من الشرطة الفرنسية على أفضل الممارسات التطويرية المطبقة في شرطة أبوظبي، خلال زيارته لمديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي. وكان في استقبال الوفد العميد سالم عاضة البقمي نائب مدير المديرية للشؤون الإدارية والعمليات، حيث بحث مع العميد هاس لورينت قائد الدرك المكلف بمهام الشرطة بالقوات المسلحة الفرنسية ورئيس الوفد، تعزيز التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتابع الوفد من خلال عرض تقديمي عن مركز شرطة خليفة جهود شرطة أبوظبي التطويرية باتباع أفضل الممارسات المتقدمة، واستخدامها لأحدث التقنيات والأجهزة المواكبة للتطور العالمي في المجالات الأمنية.