بلدية أبوظبي تطلق «سقيا الطيور وبناء الأعشاش»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد مبادرة «سقيا الطيور وبناء الأعشاش»؛ بهدف وقاية الطيور من الحر، وتوفير مصادر مياه الشرب والطعام لها، وكذلك لحماية التنوع البيئي، والمحافظة على التنوع البيولوجي في المدينة. وتضمنت المبادرة توفير أماكن آمنة للطيور، وتوزيع أوعية المياه لسقيا الطيور في الحدائق العامة التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية مدينة زايد، للمحافظة على البيئة وحماية عناصرها، واستمرار الحياة الطبيعية للطيور، من خلال توفير أكشاك وبيوت خشبية يمكن للطيور الاحتماء فيها من الحرارة، بالإضافة إلى توفير المأكل والمشرب لها يومياً. وتضع بلدية مدينة أبوظبي نصب عينها تعزيز قيم ومبادئ الرحمة بالطيور وحماية عناصر البيئة لاستمرار الحياة الطبيعية، حيث تعمل على إطلاق مثل هذه المبادرات من خلال مراكزها الفرعية بالتزامن مع الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف، حماية للطيور وارتقاءً بمنظومة العمل الإنساني وتعزيزه لدى أفراد المجتمع.