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وفد «حكومية الشارقة» يزور المجر
فاهم القاسمي
8 يونيو 2022 01:27

الشارقة (الاتحاد)

 يقوم وفد من دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة برئاسة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس الدائرة، بزيارة رسمية إلى المجر خلال الفترة من 13 إلى 17 يونيو الجاري، يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين، ويستعرض الفرص الاستثمارية المشتركة التي يمتلكها الجانبان، وآليات تعزيز دور الثقافة والتراث والمجالات الإبداعية في تطوير القطاعات الاقتصادية الداعمة لجهود التنمية المستدامة. 
 وقال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي: «تمثل دولة المجر متحفاً مفتوحاً وحضارة حافلة بالقيم الجمالية التي تركت معالمها أمم سكنت هذه الأرض وخلَّفت للأجيال إرثاً عميق الأثر يشهد للإنجاز البشري بالريادة والعبقرية، ومن هنا كانت التجربة المجرية رائدة في استثمار التراث الإنساني في التنمية الاقتصادية، وهي نقطة التقاء مع المنهج الأصيل الذي تسير عليه إمارة الشارقة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يرى في الثقافة والتراث والإرث الإنساني كنزاً اقتصادياً وتنموياً، وواحداً من أهم عناصر التكوين الحضاري للأمم المتحضرة».

دائرة العلاقات الحكومية
الشارقة
المجر
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