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أمام رئيس الدولة ونائبه.. الوزراء الجدد في الحكومة يؤدون اليمين الدستورية
أمام رئيس الدولة ونائبه.. الوزراء الجدد في الحكومة يؤدون اليمين الدستورية
7 يونيو 2022 19:54

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أدى معالي الوزراء الجدد في حكومة الإمارات، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، وذلك في أعقاب الإعلان عن تعديل وزاري في حقيبة التعليم. 

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للوزراء التوفيق والنجاح بمهامهم في تطوير قطاع التعليم الحيوي وتحديثه بما يواكب مسيرة تقدم الدولة على مختلف المستويات ويتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات المستقبل لبناء جيل واع ومتمكن من مهارات العصر ومعتز بهويته الوطنية.
وقال سموه "إن الاهتمام بجودة التعليم ونوعية مخرجاته ينطلق من إيماننا بأنه الطريق إلى المستقبل وهو الرافد الأساسي للتنمية الذي يمدها بالكفاءات الوطنية المؤهلة لخدمة الوطن". 

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ضرورة تطوير أدوات العمل بما يتناسب مع متطلبات كل مرحلة، وتسخير الجهود الحكومية كافة لدعم الملفات الحيوية. وقال سموه "نحرص على تطوير أدوات العمل الحكومي لتلبية متطلبات كل مرحلة... ونسخر كافة الجهود لدعم الملفات الحيوية". 

حضر أداء اليمين الدستورية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. 
وقد أدى اليمين الدستورية كل من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزيراً للتربية والتعليم، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت عوض مسّلم وزيرة دولة للتعليم المبكر.

المصدر: وام
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