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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
7 يونيو 2022 19:22

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وصحواً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً خاصةً على الجبال، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية.
الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. 
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س .
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:50 والمد الثاني عند الساعة 06:52 والجزر الأول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 01:42.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والمد الثاني عند الساعة 05:07 والجزر الأول عند الساعة 09:06 والثاني عند الساعة 23:22. 

المصدر: وام
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