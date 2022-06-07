منصور بن زايد: إنشاء «الوطني للإعلام» لتطوير القطاع في الدولة

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة قراراً بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، بهدف تطوير منظومة الإعلام في الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز موقع الدولة الإعلامي على المستوى العالمي، ويطور آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة، إضافة إلى إعداد قيادات إعلامية وطنية مؤثرة.

ونص القرار على إلحاق وكالة أنباء الإمارات "وام" كوحدة تابعة لرئيس المكتب، على أن يستمر العمل بالأنظمة واللوائح الإدارية والمالية الخاصة بالوكالة. وذكر القرار أن المكتب الوطني الإعلامي سيكون وحدةً تابعةً لوزير شؤون الرئاسة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، على أن يكون مقره الرئيس في مدينة أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل أو خارج الدولة بقرار من الوزير.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن إنشاء المكتب الوطني للإعلام يُجسد رؤية القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لتطوير قطاع الإعلام في الدولة وتعزيز مساهمته في تنمية الوطن ودعم استقراره وترسيخ ريادته ونهضته الشاملة.

وقال سموه إن المكتب سيواكب التطورات العالمية في مجال صناعة الإعلام وصياغة التأثير الإعلامي، كما سيؤدي دوراً مهماً في تأهيل القيادات الإعلامية الوطنية، وتنسيق جهود الجهات المعنية داخل الدولة لتحسين جودة المنتج الإعلامي الإماراتي وتعزيز القدرات في مجال رصد ومواجهة مختلف التحديات والأزمات الإعلامية، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات مع الجهات الدولية.

ولتحقيق أهدافه، يقوم المكتب بعدد من المهام والاختصاصات أهمها اقتراح ووضع الخطط الاستراتيجية الإعلامية والتشريعات واللوائح والقرارات المعنية بتطوير الإعلام ومراقبة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية وتطوير وتنظيم عمل المتحدثين الرسميين وتمثيل الدولة في المؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها وإعداد البحوث والدراسات في المجال الاعلامي بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات الإعلامية الرسمية والخاصة بشأن القضايا الوطنية وتطوير علاقات استراتيجية مع وسائل الإعلام العربية والإقليمية والدولية بهدف تبادل أفضل الممارسات.



