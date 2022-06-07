«تعليم» تعلن قائمة «مدارس الأجيال» للعام المقبل

دينا جوني (دبي)

نشرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قائمة بعشر مدارس مستهدفة في المرحلة الأولى من تطبيق مشروع «مدارس الأجيال»، المشروع التحويلي الذي أعلن عنه أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتشمل القائمة مدارس حلقة أولى من الأول إلى الرابع هي المزهر، وآل مكتوم في إمارة دبي، والقرائن والفرقان في إمارة الشارقة، ومشيرف في إمارة عجمان، ومدرسة أم القيوين في إمارة أم القيوين، والمطاف والوادي والمعيرض في إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى مدرسة محمد بن حمد الشرقي في إمارة الفجيرة.

وأوضحت المؤسسة أنه تم اعتماد نموذج «مدارس الأجيال» من مجلس الوزراء لتطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي، وهو أحد النماذج المتعددة التي سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة لتوفير خيارات أكبر لأولياء الأمور، وتوفير نماذج تعليمية تلبي المتطلبات المختلفة.

وتمثل «مدارس الأجيال» نموذجاً جديداً لإدارة وتطوير المدارس الحكومية في الدولة. وسيبدأ تطبيقها في سبتمبر من العام الدراسي المقبل. ولفتت المؤسسة إلى أن المستهدفون بهذا النظام، الطلبة الإماراتيون ومن في حكمهم الملتحقون بالمدارس الحكومية ضمن النطاق الجغرافي للمدارس.

وتعتمد «مدارس الأجيال» الجمع بين المناهج الوطنية المعتمدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والاجتماعيات بإشراف مباشر من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وبين المناهج الدولية في المواد العلمية، كالرياضيات والعلوم وغيرها.

وأكدت المؤسسة أن التوقيت والتقويم المدرسي، سيبقى على حاله، من دون أي رسوم إضافية، حيث تتكفل الحكومة بالمصاريف التشغيلية ورسوم الطلبة.