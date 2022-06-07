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فتح التسجيل في «مدارس الأجيال» الأسبوع المقبل
فتح التسجيل في «مدارس الأجيال» الأسبوع المقبل
7 يونيو 2022 13:29

دينا جوني (دبي)

  أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل لمدارس الأجيال نهاية الأسبوع المقبل، لافتة أن التسجيل غير متاح للطلبة الراغبين بالانتقال من المدارس الخاصة إلى مدارس الأجيال.

وأوضحت أن الطلبة الذين أنهوا التسجيل للعام الدراسي 2022-2023 في شهر إبريل الماضي، في المدارس التي انضمت لمدارس الأجيال، غير مطالبين بالتسجيل مرة أخرى. أما طلبة المدارس الحكومية الأخرى الراغبين بالانتقال إلى مدارس الأجيال في الصفوف من الأول إلى الرابع، فعليهم المباشرة بالتسجيل بدءاً من نهاية الأسبوع المقبل، وبحسب الطاقة الاستيعابية للمدارس العشرة.

التعليم
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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