شرطة أبوظبي تعرف بالاستخدام الآمن للدراجات و"السكوتر الكهربائي"

نفذت شرطة أبوظبي ورشة توعوية حول الاستخدام الآمن للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وذلك في نادي ضباط شرطة العين. وحث العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي على ضرورة الالتزام بلبس الخوذة ومصدات الركبة والملابس العاكسة للإضاءة /الفسفورية/، خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً وتجنب السلوكيات غير القانونية، حرصاً على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع. وأكد على أهمية تزويد الدراجة بإضاءة بيضاء عاكسة أمامية وإضاءة حمراء خلفية والالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية وإيقافها في الأماكن المخصصة لها /إن وجدت/ وعدم تركها بصورة تعيق حركة المركبات أو المشاة، وعدم تثبيتها على أعمدة الشواخص المرورية وأعمدة الإنارة. واشتملت الورشة على شرح وافي عن مخاطر استعمال الدراجات الكهربائية في الأماكن غير المخصصة وذلك بمشاركة مديرية شرطة العين / قسم العلاقات العامة - قسم شؤون الشرطة المجتمعية /كلنا شرطة/ وإدارة مكافحة المخدرات - قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في العين وقسم السلامة العامة في هيئة أبوظبي الدفاع المدني،ومركز النقل المتكامل و مستشفى nmc .

المصدر: وام