حديد الإمارات «أركان» وجامعة أبوظبي تتعاونان لإنشاء أول مختبر للمعادن

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مجموعة حديد الإمارات أركان، مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي لإنشاء أول مختبر للمعادن متخصص بصناعة الحديد في دولة الإمارات ومجهز بأحدث المعدات والأدوات. وسيسهم هذا المختبر في إثراء التجربة التعليمية في هذا التخصص الحيوي، وإجراء الدراسات والأبحاث المتقدمة في علوم المعادن والحديد بشكل خاص، بما يعزز جهود الابتكار والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.وقع مذكرة التفاهم في مقر شركة حديد الإمارات أركان كل من المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان، والبروفيسور توماس هوستيتلر، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الأكاديمية، في حضور مسؤوليين من كلا الطرفين. وبموجب الاتفاقية، تقدم مجموعة حديد الإمارات أركان منح دراسية لعشرين طالباً إماراتياً لدراسة الهندسة الميكانيكية في علم المعادن، وذلك طوال فترة دراستهم في الجامعة التي تمتد لأربعة أعوام، إلى جانب منح أعضاء هيئة التدريس وطلاب الهندسة في جامعة أبوظبي إمكانية الدخول إلى مرافق الشركة ومصانعها للتعرف عن كثب على المعدات والآلات والأدوات المستخدمة خلال مراحل صناعة الصلب. وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «تمثل هذه الاتفاقية الهامة مع جامعة أبوظبي استمرارًا للشراكة المثمرة مع هذا الصرح الأكاديمي الكبير، عقب النجاح الذي حققناه بإضافة علم المعادن كجزء من درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية بالجامعة خلال العام 2020، إضافة إلى التعاون المستمر في مجال البحوث العلمية، وتوفير برامج التدريب العملي للطلبة في مقر الشركة في أبوظبي«. ومن جانبه، قال البرفيسور، وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي:»نعتز بمواصلة شراكتنا الإستراتيجية مع مجموعة حديد الإمارات أركان من خلال إنشاء أول مختبر للمعادن متخصص بصناعة الحديد في دولة الإمارات في جامعة أبوظبي، والذي يدعم رسالتنا في تأهيل خريجين مبتكرين، وعلى أتم الاستعداد للالتحاق بسوق العمل حيث يدعم هذا المختبر بالدرجة الأولى برنامج الهندسة الميكانيكية – هندسة علم المعادن المعتمد دولياً، الذي تم تطويره بالتعاون مع المجموعة، ويمثل إضافة نوعية إلى مرافقنا الحالية المتطورة، ويدعم البحث العلمي والابتكار في الجامعة ويزود الطلبة بأدوات البحث والخبرة العملية التي تمكنهم من التفوق وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في علم المعادن، وهو ما سيمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل.