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شرطة دبي تقبض على شقيقين متهمين في قضايا جنائية وغسل أموال في جنوب إفريقيا
شرطة دبي تقبض على شقيقين متهمين في قضايا جنائية وغسل أموال في جنوب إفريقيا
7 يونيو 2022 12:22

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على الشقيقين أتول وراجيش جوبتا، اللذين يعدان أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب أفريقيا، لتورطهما في قضايا جنائية وغسل الأموال بعد أن تلقت شرطة دبي النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الانتربول.

ونسقت شرطة دبي مع سلطات جنوب أفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وجاءت عملية القبض تأكيداً لجهود دولة الامارات في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التعاون مع وزارة العدل لدولة الإمارات، والنيابة العامة بدبي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، وبالتنسيق والتعاون مع النظراء الدوليين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جنوب إفريقيا
دبي
شرطة دبي
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