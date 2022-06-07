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قضاء أبوظبي يكشف عقوبة الاتجار والترويج للمخدرات عبر الوسائل الإلكترونية
قضاء أبوظبي يكشف عقوبة الاتجار والترويج للمخدرات عبر الوسائل الإلكترونية
7 يونيو 2022 11:33

أوضحت دائرة القضاء بأبوظبي من خلال تغريدة نشرتها اليوم إلى حسابها في تويتر، عقوبة الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الوسائل الإلكترونية، وأوضحت أن كل من أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات عبر الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قضاء أبوظبي
أبوظبي
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