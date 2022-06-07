المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين التصريحات المسيئة للرسول في الهند

أدان المجلس العالمي للتسامح والسلام التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، مؤكداً رفضه واستنكاره للإساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقال معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام إن المجلس وشركاءه من 95 دولة يعمل جاهدا لتعزيز ثقافة التسامح، وبناء جسور المحبة والاتصال بين الشعوب والثقافات، مستنكرا أن تكون هناك أحزاب أو جهات أو أشخاص تثير النعرات الطائفية وتسيء تصدير الحديث الأيدلوجي. وأكد المجلس - في بيان له - استنكاره جميع الممارسات والتصريحات المنافية للقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، داعياً إلى ضرورة احترام الرموز الدينية وعدم المساس بها، ومواجهة خطاب الكراهية والعنف وتعزيز الشراكة الدولية بهدف نشر قيم التسامح والتعايش والسلام.

المصدر: وام