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محمد بن زايد: نواصل مسيرة المؤسسين بالعزيمة والإرادة والطموح
حكام الإمارات
7 يونيو 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بلقاءات إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مؤكداً مواصلة مسيرة المؤسسين لتحقيق مستقبل أفضل لدولتنا وشعبنا. جاء ذلك في تعليق أدرجه سموه على حسابه في «إنستغرام»، وأرفق بفيديو يعرض لقاءات سموه مع الحكام واستقباله جموع المواطنين، كما تضمن الفيديو تفقد سموه مشاريع تنموية حيوية ومواقع سياحية في خورفكان والذيد. وقال سموه في التعليق: «سعدت بلقاءات إخواني حكام الإمارات.. سنواصل، بإذن الله، ما بدأه المؤسسون في مسيرة وطننا الغالي بالعزيمة ذاتها والإرادة والطموح لتحقيق مستقبل أفضل لدولتنا وشعبنا».

محمد بن زايد
الإمارات
خورفكان
حكام الإمارات
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