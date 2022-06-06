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حمد الشرقي يستقبل شيخة الكندي  وحمد المطيري لحصولهما على الدكتوراه
حاكم الفجيرة خلال استقباله حمد المطيري (الصور من وام)
7 يونيو 2022 01:49

الفجيرة (وام)

 استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصره بالرميلة، كلاً من الدكتورة شيخة الكندي، والدكتور حمد الصم المطيري، بمناسبة حصولهما على شهادة الدكتوراه من الجامعة البريطانية في دبي، وجامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية. واستمع صاحب السمو حاكم الفجيرة، إلى شرح تفصيلي من كليهما، عن المواضيع التي ناقشتها رسالتاهما، حيث طرحت الدكتورة شيخة الكندي في رسالتها موضوع «الاختبار التطبيقي للألواح الشمسية المبردة بالماء»، وقدم الدكتور حمد المطيري رسالته بعنوان «المجتمع المدني ودوره في تثمين الوحدة الوطنية للمجتمع الإماراتي». وبارك سموه لهما هذا الإنجاز، متمنياً لهما المزيد من التقدم والنجاح، وداعياً إياهما إلى مواصلة مسيرة العلم والمعرفة. 

  • حمد الشرقي خلال استقباله شيخة الكندي
    حمد الشرقي خلال استقباله شيخة الكندي

  وعبّر كل من شيخة الكندي، وحمد المطيري، عن شكرهما وامتنانهما إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، على الاستقبال، وتشجيع سموه الدائم لأبناء الفجيرة على تحصيل المزيد من الإنجازات العلمية. 
 حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

حمد الشرقي
حمد بن محمد الشرقي
الفجيرة
الجامعة البريطانية في دبي
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