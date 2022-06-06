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ولي عهد رأس الخيمة يثمن عطاءات رئيس الدولة للوطن والمواطنين
ولي عهد رأس الخيمة يثمن عطاءات رئيس الدولة للوطن والمواطنين
7 يونيو 2022 01:49

رأس الخيمة (وام)

ثمّن سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، عطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للوطن ولأبنائه. وقال سموه: «أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على ما يقدم لهذا الوطن ولأبنائه، وندرك تماماً أننا في نصب عينيه، ولن يكل عن تقديم كل ما من شأنه رفعة الوطن في الرخاء والشدائد، وأسال الله أن يوفقه دائماً كقائد وأب لهذا الوطن». 
وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمر باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان» من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ حوالي 2.3 مليار درهم، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة، ورفع مستوى جودة الحياة لهم، وتحقيق سعادتهم.

رأس الخيمة
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
محمد بن زايد
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