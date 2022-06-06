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محمد الشرقي يزور مركز  الفجيرة لأصحاب الهمم
ولي عهد الفجيرة خلال زيارته مركز الفجيرة لأصحاب الهمم (وام)
7 يونيو 2022 01:49

الفجيرة (وام)

 أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية الدور المحوري الذي تؤدّيه مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في تقديم الدعم الاجتماعي والمعنوي لمنتسبيها وتسهيل ممارستهم للحياة اليومية، منوهاً بأن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة يحرص على تقديم أفضل الخدمات، وتوفير كافة المتطلبات لمساندة هذه الفئة المهمة وتفعيل دمجها في المجتمع. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سمو ولي عهد الفجيرة، إلى مركز الفجيرة لأصحاب الهمم، التابع لوزارة تنمية المجتمع. وتجول سموه في مبنى المركز وأقسامه المختلفة التي تقدم عدداً من خدمات الرعاية والتأهيل، إضافةً إلى الخدمات التعليمية والعلاجية التي يقدمها المركز للطلبة من أصحاب الهمم، والتي تسهم في دمج المنتسبين للمركز في المجتمع، وتعزز أنشطة الاعتماد الذاتي لديهم.
واستمع سمو ولي عهد الفجيرة من مديرة المركز، عائشة النجار، إلى أهداف منصة خطّة التي تتضمن أهدافاً تفصيلية تتيح التعرف على مستوى الطلبة وتبنّي خطط التطوير التعليمية والتأهيلية المناسبة لكل طالب، بالإضافة إلى إشراك الأسرة، وتفعيل دورها في عملية التدريب والتأهيل. كما تجول سموه بين الفصول الدراسية وغرفة الأنشطة الفنية وصالة الألعاب الرياضية، مطّلعاً على الأنشطة اليومية والمهارات الاجتماعية التي يمارسها طلبة المركز. حضر الزيارة  سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الفجيرة
أصحاب الهمم
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