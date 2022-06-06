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«الشارقة الخيرية» تناقش مشروعاتها لعيد الأضحى
مجلس «الشارقة الخيرية» يناقش خطة عيد الأضحى (من المصدر)
7 يونيو 2022 01:49

الشارقة (الاتحاد) 

عقد مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة، اجتماعه الدوري بمقر الجمعية الرئيسي في سمنان، والذي ناقش عدداً من الملفات المطروحة على طاولة النقاش والمتعلقة بالعمل العام في الجمعية داخلياً وخارجياً.
وناقش الحضور عدداً من الاقتراحات فيما يخص المبادرات الملازمة لمشاريع حملة عيد الأضحى، فيما أشار رئيس المجلس إلى أهمية الوقوف على السلبيات التي تم رصدها خلال حملة الأضحى خلال العام المنقضي لعدم تكرارها.
وأكد الحضور على أن تأتي المبادرات المقرر إطلاقها خلال 10 ذي الحجة لتلمس الاحتياجات الرئيسة في حياة المستحقين، بما يدعم أهداف الجمعية الرامية لتمكين المعوزين من الاعتماد على أنفسهم، فيما ناقش الاجتماع كذلك الدور الخارجي للجمعية والذي توجد من خلاله في أكثر من 110 دول حول العالم.

جمعية الشارقة الخيرية
صقر بن محمد القاسمي
عيد الأضحى
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