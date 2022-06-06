«التربية» تطلق الدورة الثالثة من برنامج «استعداد»

أبوظبي (وام)

أطلقت وزارة التربية والتعليم، الدورة الثالثة من برنامج «سفراؤنا الوطني» «استعداد»، الذي ينفذ افتراضياً «عن بعد» خلال الإجازة الدراسية للطلبة ولمدة أسبوعين، في الفترة من تاريخ 18 يوليو وحتى 5 أغسطس 2022، بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الرائدة في الدولة.

ويستقطب البرنامج الطلبة من الصف الثامن إلى الثاني عشر، وكذلك المعلمين من جميع المدارس الحكومية والخاصة، حيث تم فتح باب التسجيل بالبرنامج حتى 10 يونيو الحالي، ويعتبر برنامج «استعداد» مبادرة إثرائية تستهدف الطلبة والمعلمين على مستوى الدولة لبناء قدراتهم في مختلف المجالات، كما يتيح البرنامج للطلبة التعرف على مؤسسات التعليم العالي لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في مرحلة الدراسة الجامعية والمهنية وفق أفضل المعايير العالمية المستوى، وسيشهد البرنامج استقطاب الطلبة المتميزين من المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.. كما يعد برنامجاً تحضيرياً ومتطلباً أساسياً للمشاركة ببرامج «سفراؤنا» الدولية التي تنفذها الوزارة سنوياً منذ عام 2016 مع إضافة مسارات جديدة تنسجم مع التوجهات المحلية والعالمية.

وتندرج برامج «سفراؤنا» المخصصة لطلبة التعليم العام ضمن عدة مسارات هي الابتكار، والمستقبل، والدبلوماسية، والتميز الرياضي، و«روائع» لمجالات الفنون والثقافة، والعطاء. وتندرج برامج «استعداد» ضمن مسارات متنوعة هي البحث العلمي، والابتكار وريادة الأعمال، والدبلوماسية، والمسار الإثرائي.

كما تم استحداث مسار جديد هذا العام هو مسار الصناعات الثقافية والإبداعية للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات للصناعات الإبداعية والثقافية. ويشهد البرنامج هذا العام مشاركة طلبة من المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي الوثيق بين المملكة العربية السعودية والإمارات في المجال التعليمي. وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية وبناء القدرات: إن برامج «استعداد» تستهدف تمكين الطلبة بالمعارف ومختلف المهارات التي تعزز قدراتهم وتصقل شخصياتهم، كما تيسر انخراطهم في الحياة الجامعية بكل ثقة وتعزز فرص نجاحهم في مسيرتهم المستقبلية.

تفاهم مع التعليم العالي في كوبا

وقعت وزارة التربية والتعليم، مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي بجمهورية كوبا، تعنى بتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجانبين. وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية ووالتر بالوجا غارسيا النائب الأول لوزير التعليم العالي في كوبا. وكان الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا التقى بوفد وزارة التعليم العالي بجمهورية كوبا، برئاسة الدكتور والتر بالوجا غارسيا، ترافقه إليانا مارتينيز غونزاليس مديرة إدارة الشؤون الثنائية في مديرية العلاقات الدولية، وذلك في مبنى الوزارة بأبوظبي.