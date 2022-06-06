«عونك يا وطن» توعي بحماية البيئة

العين (الاتحاد)

أطلق فريق عونك يا وطن التطوعي حملة مجتمعية بعنوان «معاً لبيئة أكثر استدامة»، للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتهدف الحملة التي تستمر لأكثر من شهر إلى توزيع أكثر من 5 آلاف كيس صديق للبيئة، بالإضافة إلى التوعية من مخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية، وتسليط الضوء على البدائل المتاحة التي تساهم في دعم الجهود الوطنية في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس فريق عونك يا وطن التطوعي: تأتي الحملة داعمة لجهود القيادة الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة في المجتمع، وتزامناً مع اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، ويحمل احتفال عام 2022 شعار «لا نملك سوى أرض واحدة».