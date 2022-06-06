«بلدية دبي» تحتفل باليوم العالمي لسلامة الأغذية

دبي (الاتحاد)

نظمت بلدية دبي عدداً من الفعاليات والورش العلمية والتوعوية تحت «شعار أغذية أكثر أماناً، لصحة أفضل»، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية، والذي يصادف السابع من يونيو من كل عام، ويجسد شعار هذا العام نهج البلدية نحو أهمية تطبيق الإجراءات المختصة بسلامة الأغذية، لتعزيز صحة المجتمع، عبر تطبيق منظومة متكاملة، حيث تعتبر دبي من أهم المراكز لتجارة الأغذية على مستوى العالم، وتستقبل منافذ الإمارة أكثر من 8 ملايين طن من الأغذية سنوياً يتم استيرادها من حوالي 200 دولة، فضلاً عن تقديمها أكثر من بليون وجبة غذائية سنوياً للسياح الذين يفضلون زيارتها خلال عطلاتهم.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تعمل بلدية دبي على تعزيز مكانة إمارة دبي كأحد أهم مراكز تجارة الأغذية عالمياً، عبر تطبيق أفضل المعايير والمقاييس المعتمدة في مجال سلامة الأغذية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير كافة المقومات التي تكفل رفاهية وسعادة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك ترسيخاً لمكانة دبي عالمياً».

تقنيات حديثة

أكد الهاجري: «نحرص في البلدية على تطوير خدمات سلامة الأغذية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، بما يضمن التزام المؤسسات بالاشتراطات الصحية والإجراءات الخاصة بنقل المنتجات والمواد الغذائية وتحضيرها وعرضها، انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه المجتمع والشركاء وجميع المتعاملين والعاملين والمورّدين، وانسجاماً مع رؤية البلدية في أن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية».

وشارك المكتب الإقليمي لدول الخليج واليمن لمنظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة بلدية دبي في فعاليات اليوم العالمي لسلامة الأغذية، والذي أُطلق منذ العام 2018، ويتم الاحتفال به سنوياً بهدف تعزيز الوعي بسلامة الأغذية.

ونظمت بلدية دبي سلسلة من ورش العمل التي تدعم تشجيع الابتكار مع تطبيق أفضل الممارسات، لضمان سلامة الأغذية منذ بداية التخطيط للمشاريع الغذائية وحتى إطلاقها، وتعتبر دبي مدينة رائدة في تبني الابتكار في ظل بيئة تنافسية جذابة ومستدامة.