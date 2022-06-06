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«السلامة الغذائية» تستضيف ورشة إقليمية للأمن الغذائي
«السلامة الغذائية» تستضيف ورشة إقليمية للأمن الغذائي
7 يونيو 2022 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية «الورشة التدريبية الإقليمية حول التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات في مجال الأمن الغذائي»، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وذلك يومي 24-25 مايو الجاري، في مبنى الهيئة بأبوظبي، حيث استهدفت الورشة تدريب مسؤولي الجهات الحكومية للدول الأعضاء في المنظمة على كيفية تطوير الاستراتيجيات والأطر القانونية في مجال الأمن الغذائي.
وأكد سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة السلامة الغذائية في كلمة خلال افتتاح الورشة أن استضافة الهيئة لهذه الورشة الإقليمية تعكس حرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الإسلامية في مجال الأمن الغذائي، وذلك في إطار مساعيها لتطوير منظومة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً رائداً عالمياً في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار، فضلاً عن جعلها الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021.
وشارك في الورشة نخبة من المتخصصين في صناعة السياسات وتحليلها، وتطوير الاستراتيجيات، ومخططي البرامج، بالإضافة إلى ممثلي 27 دولة، واستعرضت الورشة تجارب دول منظمة التعاون الإسلامي وأفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الأمن الغذائي.

السلامة الغذائية
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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