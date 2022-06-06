بلدية أبوظبي تنظم ورشة للتوعية بالحفاظ على الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مصفح، وإدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة افتراضية استهدفت كافة أفراد المجتمع، وذلك للتوعية بأهمية الحفاظ على الطاقة والبيئة والحماية من التلوث، تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة.

وتضمنت الورشة محاضرة عن نظام إدارة الطاقة ISO 50001:2018 في بلدية مدينة أبوظبي، تحدث خلالها أحد المتخصصين، والذي أوضح أن معيار ISO 50001 المتعلق بنظام إدارة الطاقة (EnMS) عبارة عن متطلبات وشروط وقواعد صادرة من المنظمة الدولية القياسية تساعد على وضع نهج منظم لإدارة الطاقة واستخدامها وشراء معداتها ومواردها، من خلال تأسيس وتنفيذ برامج ومبادرات ومشاريع تهدف وتعمل على خفض وتوفير استهلاك الطاقة وتحسين أدائها وفعاليتها وتقليل التكاليف المالية، مما يؤدي إلى تقليل الأثر البيئي السالب والحماية من التلوث بكافة أنواعه، حيث يمكن للمؤسسات من خلال الامتثال لهذا المعيار الاستفادة من هذه المزايا، إلى جانب الحد من الاعتماد على موردي الطاقة من الغير.

وعدد المتحدث فوائد المعيار ISO 50001، والتي من بينها خفض تكاليف الطاقة، موضحاً أن نظام إدارة الطاقة وفقاً لهذا المعيار يعمل على تقليل وتوفير استهلاك الطاقة من خلال تطبيق برامج محددة والقيام بالمراقبة الدورية المنظمة لأداء الطاقة، والعمل على تحسين كفاءتها، مما يساعد المؤسسة على التوفير وحماية البيئة.

وأضاف أن شهادة المعيار ISO 50001 تثبت التزام المؤسسات بالمسؤولية تجاه البيئة عن طريق ضمان الامتثال للتشريعات المحلية والدولية في مجال الطاقة، لافتاً إلى أهمية الالتزام بالتحسين المستمر ومواكبة التكنولوجيا في مجالات وتطبيقات كفاءة الطاقة وإدارتها واستخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة والمستدامة، مما يحقق للمؤسسات العديد من المكاسب والفوائد على كافة المستويات التي تتعلق بالطاقة والبيئة والاستدامة.