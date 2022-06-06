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بلدية الحمرية تدعو لاستدامة الموارد
بلدية الحمرية تدعو لاستدامة الموارد
7 يونيو 2022 01:47

الشارقة (الاتحاد)

دعت بلدية الحمرية إلى أهمية توحيد الجهود من أجل معالجة القضايا البيئية المهمة، والحفاظ على البيئة واستدامة الموارد وتكاتف الجهود مع المجتمع الدولي بإقامة فعالية حملت عنوان «لا نملك سوى أرض واحدة».
وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن البلدية تحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات والأحداث المستدامة، ومن أبرزها يوم البيئة العالمي، مشيراً إلى أن البلدية وعبر كوادرها المختصة بالصحة العامة تطلق العديد من المبادرات والفعاليات بهذه المناسبة، وتتمثل بإقامة محطات للتوعية البيئية للجمهور من زوار حديقة الشاطئ بالحمرية، وتوعيتهم بأهمية البيئة والاستدامة البيئية.
ولفت الشامسي إلى حصول البلدية على شهادة العَلَم الأزرق لشاطئ الحمرية. 

الحمرية
بلدية الحمرية
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