طقس حار وصحو بوجه عام

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً وصحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، وتظهر بعض السحب شرقاً خاصةً على الجبال، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار. الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:00 والثاني عند الساعة 05:18 والجزر الأول عند الساعة 12:12 والثاني عند الساعة 00:01 ..

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:28 والثاني في 03:06 والجزر الأول عند الساعة 08:18 والثاني في 22:11.