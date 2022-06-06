4 حدائق جديدة مجهزة لأصحاب الهمم في العين

محمد البلوشي (العين)

افتتحت بلدية مدينة العين، 4 حدائق حديثة في الظاهر، ومزيد، والصاروج (الشبحات)، وأم غافة، بتكلفة 10 ملايين درهم، مهيأة لخدمة أصحاب الهمم وذويهم وبقية أفراد المجتمع، بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء والمرافق الترفيهية من الحدائق والمتنزهات. وتتميز الحدائق الجديدة بعدد من المرافق التي تتناسب مع تطلعات أفراد المجتمع، وذلك ضمن خطة دائرة البلديات والنقل لتطبيق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، التي تم تطويرها من قبل دائرة تنمية المجتمع بمشاركة جميع الجهات المعنية.

تحتوي الحدائق على تنوع متناسق من النباتات مثل أشجار الظل ومغطيات الأتربة والأشجار المزهرة والأشجار المحلية التي يربطها عدد من المماشي والملاعب والمرافق الخدمية.

وقال المهندس سيف علي الكعبي مدير ومصمم المشروع: تم العمل على تنفيذ الحدائق واستكمالها خلال عامين من خلال وضع تصور منفرد لكل حديقة لتتناسب مع طبيعة المناطق المحيطة للحدائق، حيث تم إنشاء حديقة الأمل، والتي تقع في الظاهر على مساحة 8100 متر مربع، وتتميز بوجود مماشٍ وألعاب لمختلف الفئات العمرية وألعاب اللياقة البدنية ومسرح مفتوح وملعب كرة قدم، مع مدرج وأماكن للاحتفالات للأطفال، بالإضافة إلى جلسات مظللة وممشى رذاذ، كما تم تزويد حديقة الأمل في منطقة الظاهر بحديقة مائية تناسب الجميع وأجهزة تجفيف لمستخدمي الحديقة المائية.

وأضاف الكعبي، أن الحدائق الموجودة في مناطق مزيد والصاروج وأم غافة حدائق مصغرة تتضمن مماشي وألعاباً لمختلف الفئات العمرية، بالإضافة لأماكن جاهزة للاستثمار على مساحة 3000 متر مربع، كما تتوفر في هذه الحدائق عدد من الألعاب المهيئة لأصحاب الهمم وباقي أفراد المجتمع.

وقامت بلدية مدينة العين بتوسعة حديقة أم غافة القائمة سابقاً لتصبح مساحتها الكلية 3000 متر مربع، وتزويدها بالمرافق الخدمية ومناطق الألعاب التي تتضمن أجهزة مهيئة لأصحاب الهمم.

يذكر أن الحدائق التي تم افتتاحها مؤخراً ضمن مجموعة حدائق مهيئة ودامجة لأصحاب الهمم يصل عددها إلى 16 حديقة، وسيتم افتتاحها تباعاً في جميع مناطق مدينة العين.

دمج وتمكين

ثمنّت نانسي غسان رئيس قسم أصحاب الهمم بقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، جهود دائرة البلديات والنقل بشكل عام في حرصها على تنفيذ العديد من المبادرات التي تندرج تحت مظلة استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، والرامية إلى دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، حيث يأتي محور الوصول الشامل الذي تقوده دائرة البلديات والنقل بمشاركة دائرة الثقافة والسياحة، هيئة أبوظبي الرقمية، هيئة أبوظبي للإسكان، مجلس أبوظبي الرياضي، مطارات أبوظبي وموانئ أبوظبي، ضمن المحاور الستة للاستراتيجية، ويسعى إلى تحويل إمارة أبوظبي إلى مدينة مهيئة لأصحاب الهمم وخالية من الحواجز من ناحية توفير المرافق والبيئة المؤهلة، سواء بالمباني والمواصلات والمساكن والمعلومات والخدمات في القطاع السياحي والثقافي والرياضي والسفر وغيرها، في سبيل دعم أصحاب الهمم وتوفير سبل العيش الكريم، تأكيداً على أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولهم دور كبير في عملية التنمية المستدامة والشاملة في المجتمع.

وأضافت: تعتبر الحدائق العامة من المرافق الخدمية التي ينبغي أن تشمل خدماتها كافة فئات وشرائح المجتمع بمن فيهم أصحاب الهمم، والتي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم بكل سلاسة وأمان، لافتة إلى أن هذه الخدمات وغيرها من المبادرات تسهم بشكل كبير بدمج أصحاب الهمم في الحياة اليومية، وتوفير فرص أكبر لمشاركتهم في الحياة العامة من أجل إسعادهم وتلبية رغباتهم، مؤكدة حرص الدائرة على التعاون مع الشركاء المشاركين في الاستراتيجية للمساهمة في تعزيز دمج وتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات، ورفع جودة حياتهم، الذي من شأنه تحقيق الهدف الأساسي من رسالتنا في تشكيل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لجميع الفئات، ما يجعل إمارة أبوظبي مدينة دامجة ومهيئة لأصحاب الهمم.