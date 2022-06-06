المنصوري يشيد بجهود مركز الراشدية لحفظ الأمن

دبي(الاتحاد)

تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، لمركز شرطة الراشدية ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور عدد من كبار الضباط.

ووفقاً لإحصاءات المركز، فقد سجل صفر قضية مقلقة مجهولة خلال العام الماضي، وهو ما أدى إلى تسجيل 100% في نسبة القضايا المقلقة المعلومة في العام ذاته، نتيجة للبرامج والخطط الأمنية التي يطبقها المركز في منطقة الاختصاص. كما سجل 100% في مؤشر التواصل مع الضحية. وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، دقيقتين و56 ثانية، فيما كان المستهدف 5.5 دقائق، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة، 9.5 دقيقة، وكان المستهدف 10 دقائق. واطلع اللواء المنصوري على مؤشرات قسم التسجيل المروري، حيث سجل المركز 442 بلاغاً مرورياً، وصفر في نسبة القضايا المرورية المجهولة، ونفذ القسم 7 حملات مرورية توعوية و8 دراسات تحليلية، و33 ورشة عمل ومحاضرات.

ونوه المنصوري بالجهود التي تقوم بها شعبة الشيكات في المركز، وتسويتها لبلاغات شيكات قيمتها نحو 142 مليوناً و951 ألفاً و453 درهماً، بشكل ودي في العام 2021.

كما اطلع على المبادرات الإدارية التي نفذها المركز للموظفين في العام 2021، والتي أدت إلى تحقيق نسبة 97.7% في السعادة الوظيفية.