الأربعاء 8 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«دبي القضائي» يستقبل وفداً من «القضاء العسكري» بوزارة الدفاع
«دبي القضائي» يستقبل وفداً من «القضاء العسكري» بوزارة الدفاع
7 يونيو 2022 01:47

دبي (الاتحاد)

 زار وفد من الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري التابعة لوزارة الدفاع بدولة الإمارات معهد دبي القضائي، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المؤسسات الوطنية على تبادل أفضل الممارسات، والاطلاع على آخر المستجدات والتطورات في مجال التدريب والتأهيل.
وكانت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، في استقبال وفد الإدارة برئاسة العقيد الركن قاضي خلفان خادم المحيربي رئيس التفتيش القضائي بالإدارة التنفيذية للقضاء العسكري.
وتبرز هذه الزيارة جهود المعهد الرامية لتعزيز علاقات التعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حيث تابع الوفد الضيف عرضاً تقديمياً متكاملاً يوضح دور المعهد في التدريب القضائي. وأُتيحت للضيوف فرصة التعرف على الدبلومات والبرامج التدريبية التي يطلقها المعهد بانتظام، لرفد أعضاء السلطة القضائية في الدولة بالكوادر البشرية المؤهلة والمزودّة بأفضل مستويات التدريب المهني المتخصصة.
يشار إلى أن معهد دبي القضائي قد تعاون مع الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري في تخريج عشر دفعات من دبلوم العلوم القانونية والقضائية لمنتسبي القوات المسلحة في دولة الإمارات، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أطر التعاون الفعّال بين الجهتين.

معهد دبي القضائي
الإمارات
وزارة الدفاع
آخر الأخبار
عائلة تعاني من الجوع في الصومال
عربي ودولي
خبير يحدد الأزمة الصحية العالمية المقبلة
8 يونيو 2022
سرطان القولون
دنيا
دواء يقضي تماماً على سرطان القولون
8 يونيو 2022
أكاديمية الشعر
ثقافة
«شاعر المليون».. تستعرض مسيرة الدولة «من التمكين إلى الريادة»
اليوم 23:11
متطوعون يوزعون وجبات غذائية على السكان في أوكرانيا
عربي ودولي
مئات الأوكرانيين لجأوا إلى مصنع في سيفيرودونيتسك
اليوم 23:03
علما الإمارات وسلطنة عمان
الإمارات
لجنة المتابعة المنبثقة عن «اللجنة العليا الإماراتية - العمانية المشتركة» تجتمع بأبوظبي
اليوم 22:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©