«دبي القضائي» يستقبل وفداً من «القضاء العسكري» بوزارة الدفاع

دبي (الاتحاد)

زار وفد من الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري التابعة لوزارة الدفاع بدولة الإمارات معهد دبي القضائي، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المؤسسات الوطنية على تبادل أفضل الممارسات، والاطلاع على آخر المستجدات والتطورات في مجال التدريب والتأهيل.

وكانت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، في استقبال وفد الإدارة برئاسة العقيد الركن قاضي خلفان خادم المحيربي رئيس التفتيش القضائي بالإدارة التنفيذية للقضاء العسكري.

وتبرز هذه الزيارة جهود المعهد الرامية لتعزيز علاقات التعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حيث تابع الوفد الضيف عرضاً تقديمياً متكاملاً يوضح دور المعهد في التدريب القضائي. وأُتيحت للضيوف فرصة التعرف على الدبلومات والبرامج التدريبية التي يطلقها المعهد بانتظام، لرفد أعضاء السلطة القضائية في الدولة بالكوادر البشرية المؤهلة والمزودّة بأفضل مستويات التدريب المهني المتخصصة.

يشار إلى أن معهد دبي القضائي قد تعاون مع الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري في تخريج عشر دفعات من دبلوم العلوم القانونية والقضائية لمنتسبي القوات المسلحة في دولة الإمارات، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أطر التعاون الفعّال بين الجهتين.