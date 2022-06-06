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وفد شرطة رأس الخيمة يزور ألمانيا
وفد شرطة رأس الخيمة يزور ألمانيا
7 يونيو 2022 01:47

رأس الخيمة (الاتحاد)

قام وفد شرطة رأس الخيمة برئاسة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالمشاركة في فعاليات معرض الأمن الدولي المنعقد في فرانكفورت.
وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة: إن الزيارة تأتي للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لتطوير الأداء، كما تأتي كذلك بهدف الاستفادة من التجارب الأمنية الناجحة في مجال إدارة المدن تقنياً، وتبادل الخبرات في هذا المجال، حيث تعتبر ألمانيا من الدول السباقة والمتطورة في هذا المجال على المستوى العالمي، وبالتالي نعمل من أجل اكتساب الخبرات في المجالات التقنية لإدارة أمن المدن، بما يساهم في رفع مستوى الأمن والأمان، وتحقيق رؤية وزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة. 
 كما قام الوفد بالاطلاع على أفضل الأنظمة المطبقة في مختبر الأدلة الرقمية، واطلع على التجهيزات والنماذج الجنائية الإلكترونية والتقنيات التي تساعد في المجالات الأمنية وما وصلت إليه من تقدم، مما يعزز من النجاح، وتحقيق الريادة المؤسسية في مجال المختبرات الجنائية الرقمية والمتطورة، وكشف الأدلة الإلكترونية بتقنيات متطورة فائقة الذكاء.
وزار الوفد المشارك غرفة عمليات العاصمة ميونيخ الألمانية، واطلع على أفضل الممارسات والتطبيقات التقنية والاستراتيجية المطبقة في إدارة المدن الآمنة من خلال غرفة القيادة والسيطرة في القيادة المركزية، كما اطلع على آليات التخطيط الاستراتيجي الحديث للبنية التحتية المستدامة، التي تعمل من خلالها الشرطة الألمانية في إدارة المدن الآمنة واستراتيجيات التطوير المستقبلية لمفهوم الأمن الرقمي، وآلية التعامل مع البلاغات.

شرطة رأس الخيمة
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ألمانيا
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