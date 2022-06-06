اليوم .. «تريندز» يشارك في مؤتمر «دراسات التطرف» بالقاهرة

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات بفعالية في المؤتمر السنوي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، الذي يعقد تحت عنوان: «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»، خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري في القاهرة، بمشاركة أكثر من أربعين دولة، وذلك ضمن التزام «تريندز» المعهود بالتفاعل مع مختلف المحافل والفعاليات المعنية بمواجهة التطرف الديني الذي يقع في صلب اهتمامات «تريندز» ونتاجاته الفكرية.ويشارك مركز تريندز في ورشة عمل ضمن فعاليات المؤتمر تحت عنوان: «الإسهامات البحثية (العربية والإنجليزية) في مجال التطرف والإرهاب»، تتناول أهمية الإسهامات البحثية في مجال مكافحة التطرف كإجراء وقائي لتحصين أفراد المجتمع من التطرف، وسبل الاستفادة من الإسهامات العلمية في تطوير المؤسسات والمراكز البحثية المعنية بالتطرف وتعزيز التعاون فيما بينها.وقال الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لتريندز: إن مشاركة المركز في المؤتمر الذي ينعقد برعاية معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، تعمل على إثراء وإطلاع المشاركين على خلاصة جهود «تريندز» البحثية في خدمة عنوان المؤتمر، كما تهدف إلى تعزيز وجود باحثي «تريندز» ودمجهم في المحافل العربية والعالمية ومشاركتهم في صنع الأحداث واستشراف المستقبل. وأضاف: أن المؤتمر محطة مهمة لباحثي «تريندز»، ولا سيما الشباب منهم، للتعرف على تجارب الدول والباحثين الآخرين في محاربة التطرف والأفكار المنحرفة من خلال أربعة محاور أساسية سيتناولها المؤتمر، وهي: المواجهة الأمنية للتطرف والإرهاب، والمواجهة القانونية والتشريعية، والجهود الفكرية في مكافحة التطرف، والإرهاب ودور المرأة.

فرصة استثنائية

أوضح العلي أن المؤتمر، بما يضم من مفكرين ومشرّعين وسياسيين ورجال دين، فرصة استثنائية ومهمة لمناقشة موضوع حيوي، وهو موضوع التطرف الديني، الذي يشغل العالم كله اليوم، شرقاً وغرباً، وأضحى مصدراً أساسياً من مصادر تهديد أمن وسلام واستقرار ورفاهية كثير من الشعوب والمجتمعات، إذ سيكون المؤتمر مجالاً لطرح الآراء وتقييم التجارب في مواجهة الفكر المتطرف وكشف الحقائق حول أيديولوجية التنظيمات الإرهابية المشوَّهة، مشيراً إلى تجربة «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» الذي يعمل بصورة نشطة في هذا المجال، ويدعم بقوة الجهود المبذولة الهادفة إلى محاربة التطرف على المستوى الفكري، وخاصة في العالم الرقمي، حيث يعكف المركز على إعداد موسوعة تتكون من 35 كتاباً تتناول جماعات الإسلام السياسي، وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين، وتستهدف هذه الموسوعة تفكيك خطاب هذه الجماعات وأهدافها وفضح مخططاتها.