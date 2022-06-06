رئيس الدولة يعين محمد مبارك المزروعي مستشاراً في وزارة شؤون الرئاسة

الاتحاد - أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا بتعيين محمد مبارك بن فاضل المزروعي مستشارا في وزارة شؤون الرئاسة بدرجة وزير.

وقال الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية على «تويتر»: «رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد مبارك المزروعي مستشاراً في وزارة شؤون الرئاسة بدرجة وزير».