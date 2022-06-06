محمد بن راشد: انطلاق "مدارس الأجيال" أولى المشاريع التحولية التعليمية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن انطلاق "مدارس الأجيال" اولى المشاريع التحولية التعليمية، بعد التغييرات الهيكلية الأخيرة التي اعتمدها رئيس الدولة.

وقال سموه عبر تويتر: "بعد التغييرات الهيكلية الأخيرة التي اعتمدها أخي رئيس الدولة لقطاع التعليم، تنطلق اليوم أولى المشاريع التحولية التعليمية "مدارس الأجيال".. وهي نموذج ضمن نماذج مختلفة سيتم إطلاقها، حيث تدير مؤسسات تعليمية خاصة مشهود لها بالكفاءة بعض المدارس الحكومية.. نستهدف 14 ألف طالب ضمن هذا النموذج".

وأوضح سموه أن مدارس الأجيال ستنطلق بمناهج وطنية تشرف عليها مؤسسة التعليم المدرسي كاللغة العربية والتربية الإسلامية، بالإضافة لمناهج دولية في العلوم والرياضيات تشرف عليها مؤسسات تعليمية خاصة متميزة بالكفاءة.. وتكلفة الطالب ستتكفل بها الحكومة بالكامل.. خطوة ستتبعها خطوات لتطوير مدارسنا وتعليمنا.